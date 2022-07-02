США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $820 млн – до нього увійдуть системи ППО NASAMS

Липень, 01 в 22:44

1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $820 млн, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Також до пакету військової допомоги входять до 150 тис. снарядів для гаубиць калібру 155 мм та чотири додаткові контрбатарейні радари.

Таким чином, загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення РФ становить приблизно $6,9 млрд.

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Раніше Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння, включно з зенітними системами Stinger, протитанковими системами Javelin, РСЗВ HIMARS та боєприпасами до них, 20 вертольотами Мі-17 тощо.

Джерело: Пентагон

Фото: depositphotos