Липень, 01 в 14:32

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що відбувається зараз в окупованому росіянами місті та як мешкають місцеві, яким не вдалося виїхати.

За його словами, у Маріуполі щотижня виявляють нові братні могили.

– Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська 53. Знов понад 100 тіл людей із кінця лютого. Окупанти поряд розбирають завали, знову про перепоховання не йдеться, – розповів він.

Зараз дивляться

Андрющенко додав, що люди продовжують жити у підвалах, а ексгумацію тіл фактично зупинено.

– Окупаційна влада настільки захопилася створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потроху перетворюються на постійні. Центральний район. Вул. Котляревського 8-а, за два кроки від “гуманітарного штабу” могили з квітня. Досі, – зазначив радник.

Окрім того, за його словами, мародерство на державному рівні вже на низькому старті.

– Окупанти запустили буксирний кран для очищення суднового каналу та акваторії порту. З Маріупольського району окремо подано електрику та продовжується запуск портових кранів. Фактично у першій декаді порт буде готовий для прийняття вантажів та відвантаження награбованого через основний глибоководний канал, – пояснив Петро Андрющенко.

Радник наголосив, що вантажі – металопрокат та зерно, – планують за відкатаною схемою постачати через Сирію.

– Саме такий канал погодили під час візиту минулого тижня до Сирії куратор від Держдуми Росії Шаблін та представники так званої ДНР. Росія продовжує красти все, що не спромоглася зруйнувати, – резюмував він.

Фото: Петро Андрющенко