Виплачувати непросто: ситуація з пенсіями і соцдопомогою на окупованих територіях

Липень, 01 в 15:59

Виплачувати пенсії та інші соцвиплати на тимчасово окупованих територіях або територіях, де відбуваються активні бойові дії, досить непросто.

Але у цій ситуації не все так однозначно. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Він пояснив, що там, де люди отримують відповідні виплати через банки, все відбувається у чітко встановлені терміни. Кошти приходять на відповідні рахунки.

Зараз дивляться

– Інше питання тут полягає у тому, чи можуть люди використати ці кошти. Але якщо людина переїхала на більш безпечну територію, де працює банківська інфраструктура, звичайно, вона такі кошти може отримати в будь-який момент. Якщо ж говорити про людей, які отримували виплати через Укрпошту, то з огляду на сьогоднішню ситуацію, це надзвичайно складний процес, особливо в умовах тимчасової окупації. Тому що навіть в районах проведення активних бойових дій у багатьох випадках вдається доставити ці кошти, – додав він.

Також Музиченко запевнив, що в будь-якому разі людина, яка має право на відповідні виплати, після переїзду на підконтрольну Україні територію або після звільнення населеного пункту від окупантів отримає їх у повному обсязі.