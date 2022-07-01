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Факти / Україна

За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів і збили один гелікоптер

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів і збили один гелікоптер
Фото: Depositphotos

За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни знищили вже близько 35 750 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу Збройні сили України ліквідували чотири ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, збили один гелікоптер і чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 577 (+4);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 736 (+10);
  • артилерійські системи – 796 (+6);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;
  • засоби ППО – 105 (+1);
  • літаки – 217;
  • гелікоптери – 186 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4);
  • крилаті ракети / cruise missiles – 143;
  • кораблі /катери – 15 (+1);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 610 (+8);
  • спеціальна техніка – 61.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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