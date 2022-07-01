Липень, 01 в 9:32

За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни знищили вже близько 35 750 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу Збройні сили України ліквідували чотири ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, збили один гелікоптер і чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 577 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 3 736 (+10);

артилерійські системи – 796 (+6);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;

засоби ППО – 105 (+1);

літаки – 217;

гелікоптери – 186 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4);

крилаті ракети / cruise missiles – 143;

кораблі /катери – 15 (+1);

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 610 (+8);

спеціальна техніка – 61.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися карти бойових дій в Україні.