За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів і збили один гелікоптер
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За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни знищили вже близько 35 750 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу Збройні сили України ліквідували чотири ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, збили один гелікоптер і чотири безпілотники.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 577 (+4);
- бойові броньовані машини ‒ 3 736 (+10);
- артилерійські системи – 796 (+6);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;
- засоби ППО – 105 (+1);
- літаки – 217;
- гелікоптери – 186 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4);
- крилаті ракети / cruise missiles – 143;
- кораблі /катери – 15 (+1);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 610 (+8);
- спеціальна техніка – 61.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися карти бойових дій в Україні.