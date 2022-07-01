Залужний з генералом Міллі обговорили звільнення України від окупантів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що у телефонній розмові 1 липня з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі була обговорена реалізація стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів, тобто на 1991 рік.
– Важливою умовою успіху наших оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми щиро вдячні за надану і дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.
Також він додав, що “генерал Міллі передав запевнення президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно”.
– Мій колега також зазначив, що пишається Збройними силами України та українським народом, що викликають захоплення усіх людей світу, яким дорога свобода, – заявив він.
Джерело: Валерій Залужний
Фото: Валерій Залужний