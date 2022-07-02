Липень, 02 в 12:59

Прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який демонструє потужну підтримку України у війні з РФ, присвоєно звання почесного громадянина Одеси.

Про це повідомив в інтерв’ю BBC World Service та BBC Radio-Newshour міський голова Одеси Геннадій Труханов. Його заяву цитує пресслужба Одеської міської ради.

– Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів, – зазначив Труханов.

Це нагородження означає, що Джонсон автоматично отримав звання почесного громадянина Одеси.

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Труханов наголосив, що Велика Британія є головним союзником та другом України, і якби увесь світ зайняв таку ж позицію, наша держава уже б перемогла російських окупантів.

За словами мера, наш головний союзник і друг – Великобританія. Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – ми б уже давно перемогли окупантів.

– Це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року, – пояснив мер Одеси.

Як відомо, Борис Джонсон підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Прем’єр Британії вже кілька разів відвідував Київ під час війни та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Востаннє це сталося 17 червня. Під час цього візиту Джонсон запропонував проводити масштабну підготовку українських військових у його країні (до 10 тис. військовослужбовців кожні 120 днів).

Він наголошував, що Київ має реалістичний план, завдяки якому вдасться відкинути війська РФ на кордони до 24 лютого, а також попереджав, що будь-які поступки Росії призведуть до катастрофи.

В одному з інтерв’ю Борис Джонсон повідомив, що пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку України.

Джерело: Одеська міська рада