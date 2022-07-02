Карта бойових дій на 02.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 02 в 9:45

2 липня російські військові продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та українські населені пункти.

Карта бойових дій в Україні на 02.07.2022

У Білорусі, що на Волинському та Поліському напрямках, терміни мобілізаційного навчання продовжили ще на тиждень – до 9 липня.

Крім того, через військові комісаріати Гомельської області у межах цих заходів триває вручення повісток. Також повідомлено про заборону виїзду за межі країни лікарям.

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У Брянській та Курській областях РФ, що на Сіверському напрямку, росіяни задля прикриття кордону з Україною утримують до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії, 20 загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ.

Також агресор обстріляв із артилерії позиції Сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Застосовуючи комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів поблизу держкордону на території Бєлгородської області, Росія намагається порушити систему управління та зв’язку підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог намагається скувати дії українських військ та завадити їхньому подальшому просуванню.

Щоб повернути втрачені позиції, російські загарбники йдуть штурмом у напрямку Кочубеївки – Дементіївки.

Під вогнем ворожої артилерії упродовж доби перебували райони 13 населених пунктів.

Авіаційних ударів армією РФ завдано поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку окупанти ведуть оборонні бої та намагаються вдосконалити систему логістичного забезпечення.

Російські військові безуспішно штурмували Богородичне та обстріляли з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне.

На Краматорському напрямку росіяни відкривали вогонь із ствольної та реактивної артилерії по районах Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – по районах Золотарівки й Верхньокам’янського.

Після наступу в бік останнього ЗСУ змусили окупантів відійти.

Зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного на Бахмутському напрямку та авіаудари – у районі Вершини.

Райони 14 населених пунктів росіяни обстріляли з артилерії різних калібрів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, а також вдарили з авіації поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує зайняті рубежі та намагається завадити просуванню підрозділів Сил оборони України.

Зокрема, упродовж доби окупанти обстрілювали райони десяти населених пунктів.

У Чорному морі у РФ готові до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України два носії високоточної зброї.

Втрати РФ на 2 липня 2022

особового складу – близько 35 870 (+120),

танків ‒ 1 582 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1),

артилерійських систем – 800 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 246,

засобів протиповітряної оборони – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 186,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),

крилатих ракет – 144 (+1),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4),

спеціальної техніки – 61.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.