Липень, 02 в 1:54

Пентагон провів закритий брифінг для журналістів, на якому розповів подробиці нового пакету військової підтримки для України та дав оцінку ходу бойових дій між ЗСУ та силами РФ.

Про це на своїй сторінці написав журналіст Foreign Policy Джек Детч, який спеціалізується на взаємодії із оборонним відомством США.

Журналіст повторив новину, яку раніше саме Міністерство оборони США зробило публічною: оголошено новий пакет військової допомоги Україні на $820 млн.

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Таким чином, Україна додасть таке озброєння:

Більше боєприпасів для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

2 національні перспективні ракетні комплекси класу “поверхня-повітря” (NASAMS);

150 тис. боєприпасів для 155 мм артилерійських гармат;

4 додаткові протиартилерійські радари.

– Це перший випадок, коли США надали Україні наземну систему ППО після кількох місяців прохань з боку Києва, – зазначив журналіст.

Крім того, Джек Детч із посиланням на високопоставленого представника Міноборони США пише, що на думку Вашингтона Україна “дуже ускладнила” Росії проведення операцій на острові Зміїний у Чорному морі, використовуючи ракети Harpoon для атаки на кораблі, що поповнюють запаси.

– Відхід Росії (з острова Зміїний, – Ред.) полегшить Україні захист Одеси, – заявив чиновник.

Крім того, за даними чиновника Пентагону, Україна успішно атакує російські командні пункти за допомогою наданих американцями систем залпового вогню HIMARS.

– США вважають, що Росія завдала удару протикорабельною ракетою по торговому центру в Кременчуці, – процитував журналіст високопоставленого представника оборонного відомства США.

Цей напад з боку РФ, за словами чиновника Пентагону, наголошує на “безрозсудному характері” російських атак.

Крім того, Джек Детч пише, що США нададуть ЗСУ системи ППО NASAMS з метою переходу України з радянського озброєння на нові системи.

– США зосереджені на постачаннях в Україну 155-мм артилерійських снарядів для гаубиць та GMLRs, – процитував журналіст чиновника Пентагону.

Вашингтон, як і раніше, шукає джерела постачання радянських 152-мм артилерійських боєприпасів для України, але запаси на Заході виснажуються, що підштовхує країни НАТО до оновлення українських боєприпасів.

Високопосадовці в Міноборони США вважають, що Росія “з перебоями” просувається на Донбасі, щоразу зазнаючи невдач і зазнаючи втрати в міру просування.

При цьому журналіст зазначає, що Росія розпочала наступ на Донбасі 72 дні тому.

Спостерігати за перебігом бойових дій в Україні можна на інтерактивній онлайн-мапі.

Джерело: Jack Detsch