Липень, 02 в 20:40

Подільський районний суд Києва наклав арешт на 100% корпоративних прав мережі з продажу косметики Brocard.

Згідно з матеріалами суду, рішення було ухвалено ще 18 травня у рамках кримінального провадження про присвоєння майна та фінансування агресії проти України.

Зазначимо, що мережа Brocard через кіпрську компанію Інденон Холдинг Лімітед належить росіянці Тетяні Володіній. Крім цього, у Росії жінка володіє мережею Л’Етуаль.

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Суд заборонив Володіній відчужувати корпоративні права у ТОВ Брокард-Україна. Проте на початку червня Brocard розіслав партнерам повідомлення про зміну власника – компанію продали парфумерному холдингу Philippe Benacin Holding (як пізніше з’ясувалося – без дозволу Антимонопольного комітету).

Пізніше адвокати Брокард-Україна звернулись до суду з проханням скасувати арешт майна, оскільки кінцевим бенефіціарним власником компанії став громадянин Франції Філіп Бенасін.

Суд лише частков задовольнив клопотання компанії. Арешт залишається чинним, як і заборона вчиняти будь-які дії, пов’язані з проведенням державної реєстрації права власності на корпоративні права компанії. Водночас їй дозволили змінити директора та місцеперебування юридичної особи.

Додамо, що станом на 1 січня мережа Brocard нараховувала майже 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії складав 1 808 осіб.

Фото: Brocard