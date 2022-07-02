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Факти / Україна

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух – що відомо

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Підтверджено
У Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух – що відомо

Вдень 2 липня у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав сильний вибух.

Про це повідомили місцеві жителі, а згодом інформацію про “приліт” підтвердили у Павлоградській міській раді.

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Водночас очевидці публікують відео густого диму, який видніється у місті. Відразу після вибуху у Дніпропетровській області розпочалася повітряна тривога, яка завершилася о 17.18.

Додамо, що раніше росіяни атакували Дніпро 28 червня. Ворожі ракети зруйнували два підприємства – промислове та транспортне.

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства рятувальники знайшли двох загиблих цивільних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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