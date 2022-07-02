Липень, 02 в 0:49

Російські війська під час боїв на півдні України відступає на запасні позиції, де здатен вести оборону.

Про це повідомили військові з оперативного командування Південь.

Військові заявили, що ситуація на південному напрямку є стабільно напруженою та знаходиться під “потужним контролем” українських сил.

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– Противник продовжує ведення бойових дій відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому застосовують тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій, – повідомили військові.

Вони також резюмували атаку російських військових в ніч на 1 липня з акваторії Чорного моря.

– Рашисти стратегічною авіацією, Ту-22 спорядженими крилатими ракетами Х-22, тричі вдарили по Білгород–Дністровському району Одеської області. Ворог влучив в багатоквартирний житловий будинок і базу відпочинку курортного селища Сергіївка, третя ракета впала в полі за населеним пунктом. В багатоповерхівці загинуло 16, на базі відпочинку – 5 цивільних осіб, серед яких 1 дитина. 38 мешканців Сергіївки отримали поранення та травми різного ступеню важкості, серед них 6 дітей, одна вагітна жінка. Всі госпіталізовані. Одна дитина у важкому стані. З під завалів врятовано 8 осіб з них 3 дитини. Розбір завалів та рятувальні роботи тривають, інформація по втратам та руйнуванням уточнюється.

Вони також згадали про ранковий обстріл Миколаєва та його передмістя, коли окупанти завдали ударів дванадцятьма ракетами.

– Ворог продовжує руйнувати портову інфраструктуру, приватні підприємства, зокрема виробництво парфумів та вапна. Одну з ворожих ракет збито силами протиповітряної оборони. Тип і спосіб запуску ракет встановлюється. Інформація щодо постраждалих не надходила, – повідомили вони.

Водночас український зенітно-ракетний підрозділ знищив російський безпілотний літальний апарат Форпост, який вишукував ціль для ураження на Миколаївщині. Раніше у Генштабі вказували, що ціна російського БПЛА складає $7 млн.

При цьому на Херсонщині український винищувач завдав ударів по двох ворожих складах боєприпасів.

– Всього підрозділами сил оборони виконано понад 120 вогневих завдань. Результати влучань та ворожих втрат уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Водночас в Чорному морі, як і раніше, чатують в готовності до нанесення ракетних ударів два кораблі, споряджені 16 Калібрами та один ВДК.

– Загроза ракетних ударів по південним регіонам зберігається на високому рівні, – повідомили військові.

Вони закликали мешканців південних регіонів не нехтувати власною безпекою.

Дивіться онлайн карту бойових дій на території України.

Джерело: ОК Південь

Фото: Генштаб ЗСУ