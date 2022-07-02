Липень, 02 в 15:06

Журналісти видання The Washington Post показали, як виглядає бойовий виїзд із військовими ЗСУ, які працюють із однією з чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як повідомляється, елітне озброєння проїжджає вздовж соняшникового поля, ґрунтовою дорогою, яка не позначена на жодній із карт.

Його встановлюють між деревами. Гілки захищають систему від російських безпілотників, які полюють на неї по всій лінії фронту.

Зараз дивляться

Повідомляється, що солдати вже прикрасили все усередині зображенням не надто одягненої жінки та освіжувачем повітря. На зовнішній стороні нанесено три маленькі чорні черепи – по одному на кожну уражену мету.

– Насправді їх шість. Ще трьох у нас просто ще не було можливості додати, – розповів начальник цієї системи із позивним Кузя.

Як зазначається, найбільше військові цінують HIMARS за те, що з нього можна спокійно стріляти та не побоюватися завдати шкоди українському населенню на окупованих територіях.

– Те, що ми використовували раніше, викликало значно більше занепокоєння. Раніше наш підрозділ використовував систему Ураган, і ми уникали траєкторій ракет, що проходили через будь-які населені пункти, обмежувалися лише стріляниною через поля та ліси, щоб уникнути потенційних збитків мирним жителям.

А зараз я не маю жодних сумнівів щодо того, куди саме ми вдаримо. Я знаю, що ракета потрапить у ціль, бо вона керується супутником, – розповів навідник із позивним Мороз.

Він зазначив, що якщо Ураган мав похибку майже кілометр і потребував допомоги безпілотника чи розвідувальної групи, то зараз українським захисникам допомагає супутник, а похибка становить не більше метра.

Журналісти повідомили, що військові принципово не використовують ні своїх справжніх імен, ні прізвищ, а лише позивні, оскільки системи, з якими вони працюють, вважаються першочерговими цілями для росіян.

Повідомляється, що члени сімей захисників навіть не знають, що саме вони працюють із HIMARS.

Крім того, цю елітну зброю доводиться тримати в русі постійно, тому що якщо вона довго залишатиметься на одному місці, ворог може виявити її місцезнаходження.

У виданні пишуть, що пускова установка містить шість ракет і прикріплена до темно-зеленої рами вантажівки. Повідомляється, що бойові дії здебільшого ведуть уночі: солдати стоять на відстані, відраховують час перед криком “Вогонь!”.

Відліт кожної ракети супроводжується яскравим світлом. Відразу після цього протягом двох хвилин солдати починають рух.

Уточнюється, що швидкість є обов’язковою для забезпечення безпеки HIMARS, оскільки росіяни можуть швидко визначити джерело пострілу та вдарити у відповідь.

Журналісти підкреслили, що мобільність вразила їх: для громіздкого автомобіля HIMARS може рухатися зі швидкістю до 60 миль на годину.

– Нас також здивувало, що така високоточна зброя може так тихо стріляти, – прокоментував командир загону, Кузя, одягнений у бронежилет із шевроном із черепом та написом “Ласкаво просимо до пекла”.

Він наголосив, що було б добре мати хоча б півсотні систем HIMARS – по чотири з них Україна могла б розгорнути у кожному напрямі великого фронту.