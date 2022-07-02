Липень, 02 в 9:18

Протягом минулої доби українські захисники знищили ще близько 120 російських окупантів, п’ять танків та чотири артилерійські системи.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

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Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 2 липня орієнтовно склали:

• особового складу – ліквідовано близько 35 870 осіб (+120 окупантів за добу);

• танків ‒ 1 582 (+5 за добу);

• бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1 за добу);

• артилерійських систем – 800 (+4 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 246;

• засобів ППО – 105;

• літаків – 217;

• гелікоптерів – 186;

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8 за добу);

• крилатих ракет – 144 (+1 за добу);

• кораблів /катерів – 15;

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 одиниць (+4 за добу);

• спеціальної техніки – 61 одиниця.

Як напередодні поінформував міністр оборони України Олексій Резніков, під час повномасштабної війни понад 90 тис. росіян дістали поранення, понад 30 тис. загинули. Водночас російське керівництво багатьох окупантів видає як “загублених”, щоб не виплачувати грошові компенсації їхнім родинам.

Згідно з останнім перехопленням ГУР Міноборони України, окупанти масово намагаються звільнитися з армії.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ