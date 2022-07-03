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Ізраїль скасував додаткові обмеження на в’їзд українців

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ізраїль скасував додаткові обмеження на в’їзд українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Ізраїлі Вищий суд справедливості (БАГАЦ) скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов’язував українців отримувати візи для в’їзду до Ізраїлю.

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– Вітаю рішення Верховного суду держави Ізраїль, яке зобов’язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд громадян. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію! – написав голова держави на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Тепер українцям не потрібна віза для відвідування Ізраїлю на термін до трьох місяців.

Джерело: Володимир Зеленський

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Фото: pixabay

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