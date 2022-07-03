Карта бойових дій на 03.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 03 в 10:36

3 липня російські військові зосереджують основні зусилля на Донецькому напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 03.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках Генеральний штаб Збройних сил України ознак формування наступальних угруповань ворога не виявив.

За наявною в української сторони інформацією, із 1 липня Білорусь розпочала ротацію підрозділів своїх Збройних сил у Брестській області.

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Наразі Білорусь посилює свою систему протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу Збройних сил РФ.

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку кордону з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни обстріляли зі своєї території позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку армія Росії обороняє зайняті раніше позиції. РФ обстріляла з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка, Норцівка та завдала авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.

Натомість ворожий штурм неподалік Прудянки українські військові успішно відбили.

Обороняються окупанти і на Слов’янському напрямку. Там росіяни упродовж 2 липня обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки, а також застосовували комплекси радіоелектронної боротьби.

Неодноразово безуспішно росіяни намагалися іти штурмом неподалік Мазанівки, але, отримавши відсіч, відійшли.

Намагаються закріпитися російські військові на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки на Донецькому напрямку.

Довелось відійти росіянам після невдалого наступу поблизу Білогорівки.

Відкривали вогонь російські загарбники неподалік Новолуганського й Травневого й завдали авіаудару поблизу Покровського на Бахмутському напрямку.

Станом на 3 липня точаться бої в районі Спірного, де армія РФ намагається іти в наступ.

Обстріляв ворог українські позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Штурмовими діями армія РФ намагається покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.

На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються завадити просуванню підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу.

Росіяни систематично відкривали вогонь із ствольної та реактивної артилерії, а також завдали авіаційного удару в районі Іванівки.

Систематично ракетних ударів Росія завдає на Миколаївському напрямку.

В акваторії Чорного моря в РФ готові до застосування два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 3 липня 2022

особового складу – близько 35 970 (+100),

танків ‒ 1 584 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 3 744 (+7),

артилерійських систем – 801 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 246,

засобів протиповітряної оборони – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),

крилатих ракет – 144,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 618 (+4),

спеціальної техніки – 64 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.