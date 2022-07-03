Лисичанськ у вогні та десятки прильотів на Сумщині: ситуація в регіонах 3 липня
3 липня російські військові не припиняють обстрілювати українські населені пункти з різних видів озброєння.
Прикордонні території Сумської області армія РФ обстрілює з мінометів. Напередодні прильотів було понад 30, а зранку 3 липня, за даними обласної військової адміністрації, зафіксували 20.
Три будинки зруйновано та один пошкоджено в Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.
Два бомбові удари ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали напередодні увечері по острову Зміїний.
А трохи згодом РФ із винищувача Су-30 атакувала Білгород-Дністровський район Одеської області.
Ракета Х-31 поцілила в господарчу будівлю прибережної бази відпочинку, не завдавши значних руйнувань. Минулося також без загиблих та постраждалих.
О 04.00 російські окупанти завдали ударів по одному з об’єктів критичної інфраструктури та по приватному домоволодінню в Харкові.
У будинку та школі поряд із останнім об’єктом вибуховою хвилею вибило вікна. До лікарні госпіталізовано 54-річну жінку.
Загалом протягом доби через обстріли РФ поранення дістали четверо цивільних.
У Луганській області палає Лисичанськ, тому що в районі міста намагаються закріпитись російські окупанти.
Рятувальники 2 липня ліквідовували займання в багатоповерхівках та приватних садибах, магазині та торговельному центрі.
Одну жінку з пораненнями госпіталізували до лікарні в Дніпропетровській області.
Нині росіяни, попри значні втрати, вперто просуваються регіоном. Від ворожих обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої Збройні сили України відбили ворожий наступ.
Нарощують інтенсивність і потужність обстрілів окупанти й у Донецькій області.
Одна людина загинула в Слов’янську, двоє – у Добропіллі. В останньому населеному пункті через обстріл троє цивільних дістали поранення. Серед них – двоє дітей – семирічний хлопчик та трирічна дівчинка.
За даними обласної військової адміністрації, росіяни відкривали вогонь із стрілецької зброї, артилерії, зенітно-ракетного комплексу С-300, реактивної системи залпового вогню Ураган та Град по Бахмуту, Авдіївці, Костянтинівці, Черкаському, Добропіллю, Орлівці, Новомиколаївці, Первомайському, Іванівському, Хрестищу, Веселій Долині, Семигір’ю, Красногорівці.
Загалом пошкоджень зазнали 27 об’єктів.
Не вщухають обстріли в Березнегуватській громаді, а також селах уздовж лінії розмежування в Миколаївської області.
Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Близько 04.30 3 липня росіяни поцілили в два домогосподарства, водонапірну башту, фермерське господарство в Широківській громаді.
Напередодні окупанти обстрілом спровокували займання в спортзалі клубу та шкільній їдальні Первомайської громади, а також пошкодили недобудовану чотириповерхівку.
У Засіллі зруйнували житловий будинок та господарське підсобне приміщення, а також приватне підприємство в Шевченковому.
В Котляревому пошкоджено гаражі та житлові будинки. Одна людина загинула від обстрілів у селищі Луч.
Вибухи та обстріли були й у Бериславському та Каховському районах Херсонської області.
За даними ОВА, окупанти використовують усі можливі види зброї, тому будинки та соціальна інфраструктура зазнає руйнувань.
Через щоденні бойові дії горять ліси та поля з пшеницею.
Натомість в обласному центрі не стихає опір: на вулицях з’являється все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Сергій Гайдай