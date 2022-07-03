Лисичанськ у вогні та десятки прильотів на Сумщині: ситуація в регіонах 3 липня

Липень, 03 в 14:09

3 липня російські військові не припиняють обстрілювати українські населені пункти з різних видів озброєння.

Прикордонні території Сумської області армія РФ обстрілює з мінометів. Напередодні прильотів було понад 30, а зранку 3 липня, за даними обласної військової адміністрації, зафіксували 20.

Три будинки зруйновано та один пошкоджено в Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.

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Два бомбові удари ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали напередодні увечері по острову Зміїний.

А трохи згодом РФ із винищувача Су-30 атакувала Білгород-Дністровський район Одеської області.

Ракета Х-31 поцілила в господарчу будівлю прибережної бази відпочинку, не завдавши значних руйнувань. Минулося також без загиблих та постраждалих.

О 04.00 російські окупанти завдали ударів по одному з об’єктів критичної інфраструктури та по приватному домоволодінню в Харкові.

У будинку та школі поряд із останнім об’єктом вибуховою хвилею вибило вікна. До лікарні госпіталізовано 54-річну жінку.

Загалом протягом доби через обстріли РФ поранення дістали четверо цивільних.

У Луганській області палає Лисичанськ, тому що в районі міста намагаються закріпитись російські окупанти.

Рятувальники 2 липня ліквідовували займання в багатоповерхівках та приватних садибах, магазині та торговельному центрі.

Одну жінку з пораненнями госпіталізували до лікарні в Дніпропетровській області.

Нині росіяни, попри значні втрати, вперто просуваються регіоном. Від ворожих обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої Збройні сили України відбили ворожий наступ.

Нарощують інтенсивність і потужність обстрілів окупанти й у Донецькій області.

Одна людина загинула в Слов’янську, двоє – у Добропіллі. В останньому населеному пункті через обстріл троє цивільних дістали поранення. Серед них – двоє дітей – семирічний хлопчик та трирічна дівчинка.

За даними обласної військової адміністрації, росіяни відкривали вогонь із стрілецької зброї, артилерії, зенітно-ракетного комплексу С-300, реактивної системи залпового вогню Ураган та Град по Бахмуту, Авдіївці, Костянтинівці, Черкаському, Добропіллю, Орлівці, Новомиколаївці, Первомайському, Іванівському, Хрестищу, Веселій Долині, Семигір’ю, Красногорівці.

Загалом пошкоджень зазнали 27 об’єктів.

Не вщухають обстріли в Березнегуватській громаді, а також селах уздовж лінії розмежування в Миколаївської області.

Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Близько 04.30 3 липня росіяни поцілили в два домогосподарства, водонапірну башту, фермерське господарство в Широківській громаді.

Напередодні окупанти обстрілом спровокували займання в спортзалі клубу та шкільній їдальні Первомайської громади, а також пошкодили недобудовану чотириповерхівку.

У Засіллі зруйнували житловий будинок та господарське підсобне приміщення, а також приватне підприємство в Шевченковому.

В Котляревому пошкоджено гаражі та житлові будинки. Одна людина загинула від обстрілів у селищі Луч.

Вибухи та обстріли були й у Бериславському та Каховському районах Херсонської області.

За даними ОВА, окупанти використовують усі можливі види зброї, тому будинки та соціальна інфраструктура зазнає руйнувань.

Через щоденні бойові дії горять ліси та поля з пшеницею.

Натомість в обласному центрі не стихає опір: на вулицях з’являється все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Гайдай