Липень, 03 в 14:21

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав Київську область, де ознайомився з наслідками російського вторгнення в регіон.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, делегація австралійського прем’єра побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Це перша поїздка Албаніза в Україну, під час якої він своїми очима побачив зруйновані цивільні будинки, сліди мін, знищений аеропорт Антонова.

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– Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут, – зазначив прем’єр-міністр.

Кулеба подякував делегації за особистий приїзд на Київщину і наголосив, що війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному.

Нагадаємо, що уряд Австралії спрямовує 14 бронетранспортерів M113 (БТР) та ще 20 захищених мобільних машин Bushmaster (БМ) в Україну для захисту від неуспішного російського наступу у східному Донбасі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олексій Кулеба

Фото: Олексій Кулеба