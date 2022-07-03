Побачив Бучу, Гостомель та Ірпінь: Україну відвідав прем’єр-міністр Австралії
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав Київську область, де ознайомився з наслідками російського вторгнення в регіон.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
За його словами, делегація австралійського прем’єра побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Це перша поїздка Албаніза в Україну, під час якої він своїми очима побачив зруйновані цивільні будинки, сліди мін, знищений аеропорт Антонова.
– Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут, – зазначив прем’єр-міністр.
Кулеба подякував делегації за особистий приїзд на Київщину і наголосив, що війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному.
Нагадаємо, що уряд Австралії спрямовує 14 бронетранспортерів M113 (БТР) та ще 20 захищених мобільних машин Bushmaster (БМ) в Україну для захисту від неуспішного російського наступу у східному Донбасі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олексій Кулеба
Фото: Олексій Кулеба