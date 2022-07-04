Подоляк назвав чотири причини обстрілу Бєлгорода Росією

Липень, 03 в 23:08

Голова Офісу президента України Михайло Подоляк назвав причини того, чому у прикордонних містах РФ мешканці продовжують чути хлопки.

Першою з них є провокація, аби звинуватити Україну в обстрілі російських міст та зірвати постачання західної зброї.

– Атака РФ своїх міст (коли росіяни жаліли своїх співвітчизників?) власними ракетами в якості провокації, аби звинуватити Україну в обстрілі російських міст та зірвати постачання західної зброї. Примітивно, але абсолютно у стилі сучасної російської ідіо-пропаганди, – каже Подоляк.

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Другою причиною голова Офісу президента назвав недолугість операторів російських систем ППО, у яких “явно ростуть руки з місць, де в нормальних людей знаходяться інші частини тіла”.

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– Третє: обов’язкова карма. Маріуполь, Кременчук, Сергіївка, Чортків, Харків, Буча, Сєвєродонецьк — зло завжди має наслідки. І завжди треба платити за рахунками… Четверте: Божий промисел. Тому що не можна бути такими брехливими пекельними чортами… – зазначає він.

Раніше Михайло Подоляк стверджував, що Російська Федерація перейшла до нової тактики у війні з Україною.

Джерело: Михайло Подоляк