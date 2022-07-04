Подоляк назвав основні умови для переговорів із Росією
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав основні умови для переговорів із Росією.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter
– Негайне припинення вогню. Виведення Z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови. Пєсков може не переживати: настане час – і ми зафіксуємо їх на папері, – написав Подоляк.
Нагадаємо, що два дні тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та господарем Кремля Володимиром Путіним щодо розблокування українських портів для відновлення експорту. Водночас на Банковій зазначили, що наразі жодних домовленостей немає.
Джерело: Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента