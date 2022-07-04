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Факти / Україна

Подоляк назвав основні умови для переговорів із Росією

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав основні умови для переговорів із Росією.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter

– Негайне припинення вогню. Виведення Z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови. Пєсков може не переживати: настане час – і ми зафіксуємо їх на папері, – написав Подоляк.

Нагадаємо, що два дні тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та господарем Кремля Володимиром Путіним щодо розблокування українських портів для відновлення експорту. Водночас на Банковій зазначили, що наразі жодних домовленостей немає.

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Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Офіс президента

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