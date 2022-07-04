Липень, 03 в 23:56

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав основні умови для переговорів із Росією.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter

– Негайне припинення вогню. Виведення Z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови. Пєсков може не переживати: настане час – і ми зафіксуємо їх на папері, – написав Подоляк.

Нагадаємо, що два дні тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та господарем Кремля Володимиром Путіним щодо розблокування українських портів для відновлення експорту. Водночас на Банковій зазначили, що наразі жодних домовленостей немає.

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Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Офіс президента