Решта кораблів РФ підуть у відомому напрямку! Зеленський вручив нагороди у День ВМС ЗСУ

Липень, 03 в 16:33

Президент Володимир Зеленський у День Військово-морських сил ЗСУ сказав, що пишається кожним військовим ВМС, і висловив переконання, що їхній високий професіоналізм та уміле володіння сучасним озброєнням гарантовано відправлять решту російських кораблів у відомому напрямку.

– Вони змусили ворожий флот залишити прибережну морську зону й відмовитися від артилерійських обстрілів узбережжя. Крейсер Москва, інші російські кораблі та десантні катери відчули силу нашої сучасної ракетної зброї, – наголосив він у промові.

За його словами, завдяки морським піхотинцям зірвано проведення морської десантної операції РФ, знищуються ракети, літаки й гелікоптери, зберігають об’єкти критичної інфраструктури та життя українських громадян.

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Глава держави висловив подяку всьому особовому складу ВМС та вручити їм заслужені державні нагороди.

Зокрема, орден Золота Зірка президент вручив командувачу морської піхоти ВМС ЗСУ генерал-лейтенанту Юрію Содолю, під керівництвом якого оперативно-тактичне угруповання Схід з 24 лютого 2022 року веде оборонну операцію проти військ російських окупантів на сході України.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Зеленський вручив командувачу ВМС віце-адміралу Олексію Неїжпапі.

Орден Данила Галицького – старшому лейтенанту Юрію Гамазі, командиру взводу морської піхоти, який тримає оборону поблизу Березнегуватого Миколаївської області.

Орден з рук президента також отримали: капітан-лейтенант Руслан Іванов та капітан 3-го рангу Олександр Купа, які з березня у складі водолазної групи в Одесі здійснюють обстеження морських мінних загороджень.