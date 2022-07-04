Виконали бойові задачі: Денисенко про відхід ЗСУ з Лисичанська

Липень, 03 в 23:42

Про те, як відбувається відхід ЗСУ з Лисичанська, розповів радник МВС Вадим Денисенко.

– Було ухвалено рішення, що треба відходити, дуже організовано відбувається відхід. Ми розуміємо, що росіяни дуже хотіли б зробити там котел, дуже хотіли б оточити наші війська, але нічого подібного не вийшло. Тому з цієї точки зору, те завдання, яке ставилося перед Сєвєродонецьком та Лисичанськом – це максимально випробувати противника, спробувати забрати у нього живу силу, техніку. Все це було виконано, наскільки це було можливо, – каже радник МВС.

Також Денисенко пояснив, що ЗСУ відходить у Донецьку область і ключові бої відбуватимуться на напрямі Слов’янськ і Краматорськ.

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Нагадаємо, що 3 липня Збройні сили України були змушені відійти з займаних позицій та рубежів у Лисичанську після важких боїв з російськими військами.

Фото: УНІАН