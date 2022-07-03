Липень, 03 в 9:31

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 35 970 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу знищили ще два ворожі танки, сім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, збили один гелікоптер і один безпілотник.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 584 (+2);

бойові броньовані машини ‒ 3 744 (+7);

артилерійські системи – 801 (+1);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;

засоби ППО – 105;

літаки – 217;

гелікоптери – 187 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1);

крилаті ракети – 144;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 618 (+4);

спеціальна техніка – 64 (+3).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.