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Факти / Україна

За добу ЗСУ ліквідували 100 окупантів і збили один гелікоптер

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
За добу ЗСУ ліквідували 100 окупантів і збили один гелікоптер
Фото: Depositphotos

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 35 970 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу знищили ще два ворожі танки, сім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, збили один гелікоптер і один безпілотник.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 584 (+2);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 744 (+7);
  • артилерійські системи – 801 (+1);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;
  • засоби ППО – 105;
  • літаки – 217;
  • гелікоптери – 187 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1);
  • крилаті ракети – 144;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 618 (+4);
  • спеціальна техніка – 64 (+3).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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