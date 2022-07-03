За добу ЗСУ ліквідували 100 окупантів і збили один гелікоптер
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Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 35 970 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу знищили ще два ворожі танки, сім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, збили один гелікоптер і один безпілотник.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 584 (+2);
- бойові броньовані машини ‒ 3 744 (+7);
- артилерійські системи – 801 (+1);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;
- засоби ППО – 105;
- літаки – 217;
- гелікоптери – 187 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1);
- крилаті ракети – 144;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 618 (+4);
- спеціальна техніка – 64 (+3).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.