Це схоже на нісенітниці: Жданов назвав дві основні прогалини в обстрілі Бєлгорода

Липень, 04 в 20:13

Військовий експерт Олег Жданов пояснив прогалини в роботі російської пропаганди щодо обстрілу 3 липня російського Бєлгорода.

Перший момент, на який він звернув увагу, безпілотник, з якого нібито завдавали ударів по Бєлгороду.

– Це старий радянський безпілотник, який не може нести бомбового навантаження, а лише займається електронною розвідкою. Другий момент – безпілотник, дальність дії якого 180 км, максимальна висота польоту якого лише 1000 м, долетів до Бєлгорода через систему ППО країни РФ, не маючи озброєння на борту. Він якимось дивом скоїв ці руйнування, а потім був збитий військовим ЗРК, який перебуває на озброєнні військ, він не входить до системи ППО країни. Це схоже на нісенітниці божевільного, – каже Жданов.

Також він зауважив, що якщо була загроза повітряної небезпеки, то чому не лунала тривога.

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Нагадаємо, що 3 липня у російському Бєлгороді пролунали вибухи.

Фото: УНІАН