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Факти / Україна

Для вас війна – то щось з кіно: Зеленський нагадав студентам Японії про цінність миру та свободи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до студентів провідних вишів Японії зі словами, що хоче поговорити “саме про мир, а не про війну”.

– Для вас, японської молоді, війна – це щось із книжок, із кіно, комп’ютерних ігор. Для вас норма, що японські солдати зараз не гинуть, захищаючи власну землю, не вбивають і не зазіхають на інші землі.

Озирніться навкруги. Те, що здається вам таким простим і звичним, насправді – величезне благо. Небо без ракет і бомб, домівки та будівлі – не зруйновані й не розбиті, і близькі люди, і просто всі ваші співгромадяни – не поранені й живі. Все це – величезне благо. І навіть більше. Для нас сьогодні все це – диво, – каже Зеленський.

Президент України для роздумів поставив студентам низку питань:

– Яким буде наш світ? У ньому буде домінувати право сили чи сила права?

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– Світ, у якому свобода, справедливість, права людини – це найвищі цінності? Або ж світ, у якому ці цінності нічого не важать?

– Яким буде майбутнє ООН та інших міжнародних організацій – вони залишатимуться забюрократизованими інституціями із закритим “клубом обраних” на кшталт Ради безпеки, неспроможними притягнути агресора до відповідальності?

– Чи все ж таки будуть переформатовані у функціональні інституції, здатні запобігати війнам, голоду, ефективно боротися зі змінами клімату?

– І, нарешті, якою має бути відповідь світу на погрози диктаторів із “ядерною палицею”?

– Як нам відбудувати міста з нуля, щоб вони були новоконцептуальними з погляду простоти, екологічності, енергетичної ефективності?

– Чи можемо використати японський досвід розвитку залізничного сполучення? Як позбутися енергетичної залежності? Що можемо зробити для глобальної продовольчої безпеки? Як побудувати безпечний кіберпростір?

– Які нові технології поставити на службу нашим громадянам? Яким чином зробити життя людей комфортнішим?

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Також він зазначив, що понад чотири місяці вже триває війна в Україні, яку “розпочала РФ, яку продовжує РФ і яку РФ не хоче припиняти”.

– Україна ж боронить власну землю, свій суверенітет, свою територію. Україна воює за мир. Ось такий жорстокий парадокс ХХІ століття, а для нас це – реалії.

Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо. Як держава, як народ, просто як люди. Росія обрала дорогу війни, Україна бореться на шляху до миру. Росія стріляє на знищення, Україна – для виживання. Війна – національна ідея Російської Федерації. Національна ідея України – мир, – говорить президент України.

Закінчив звернення президент настановою студентам:

– Цінуйте мир! Бережіть головне благо, яке дає вам усі інші блага – можливість навчатися, розвиватись, творити й жити!

Бережіть мир, захищайте мир, не зраджуйте мир. Ви здатні на дуже багато задля настання й панування миру. Є тільки один час, коли ми всі можемо служити миру в усьому світі. І цей час – зараз!

Джерело: Президент України

Фото: ОП

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