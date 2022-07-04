Для вас війна – то щось з кіно: Зеленський нагадав студентам Японії про цінність миру та свободи

Липень, 04 в 15:46

Президент України Володимир Зеленський звернувся до студентів провідних вишів Японії зі словами, що хоче поговорити “саме про мир, а не про війну”.

– Для вас, японської молоді, війна – це щось із книжок, із кіно, комп’ютерних ігор. Для вас норма, що японські солдати зараз не гинуть, захищаючи власну землю, не вбивають і не зазіхають на інші землі. Озирніться навкруги. Те, що здається вам таким простим і звичним, насправді – величезне благо. Небо без ракет і бомб, домівки та будівлі – не зруйновані й не розбиті, і близькі люди, і просто всі ваші співгромадяни – не поранені й живі. Все це – величезне благо. І навіть більше. Для нас сьогодні все це – диво, – каже Зеленський.

Президент України для роздумів поставив студентам низку питань:

– Яким буде наш світ? У ньому буде домінувати право сили чи сила права?

Зараз дивляться

– Світ, у якому свобода, справедливість, права людини – це найвищі цінності? Або ж світ, у якому ці цінності нічого не важать?

– Яким буде майбутнє ООН та інших міжнародних організацій – вони залишатимуться забюрократизованими інституціями із закритим “клубом обраних” на кшталт Ради безпеки, неспроможними притягнути агресора до відповідальності?

– Чи все ж таки будуть переформатовані у функціональні інституції, здатні запобігати війнам, голоду, ефективно боротися зі змінами клімату?

– І, нарешті, якою має бути відповідь світу на погрози диктаторів із “ядерною палицею”?

– Як нам відбудувати міста з нуля, щоб вони були новоконцептуальними з погляду простоти, екологічності, енергетичної ефективності?

– Чи можемо використати японський досвід розвитку залізничного сполучення? Як позбутися енергетичної залежності? Що можемо зробити для глобальної продовольчої безпеки? Як побудувати безпечний кіберпростір?

– Які нові технології поставити на службу нашим громадянам? Яким чином зробити життя людей комфортнішим?

Також він зазначив, що понад чотири місяці вже триває війна в Україні, яку “розпочала РФ, яку продовжує РФ і яку РФ не хоче припиняти”.

– Україна ж боронить власну землю, свій суверенітет, свою територію. Україна воює за мир. Ось такий жорстокий парадокс ХХІ століття, а для нас це – реалії. Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо. Як держава, як народ, просто як люди. Росія обрала дорогу війни, Україна бореться на шляху до миру. Росія стріляє на знищення, Україна – для виживання. Війна – національна ідея Російської Федерації. Національна ідея України – мир, – говорить президент України.

Закінчив звернення президент настановою студентам:

– Цінуйте мир! Бережіть головне благо, яке дає вам усі інші блага – можливість навчатися, розвиватись, творити й жити! Бережіть мир, захищайте мир, не зраджуйте мир. Ви здатні на дуже багато задля настання й панування миру. Є тільки один час, коли ми всі можемо служити миру в усьому світі. І цей час – зараз!

Джерело: Президент України

Фото: ОП