На суму понад 360 млн грн: в Україні заарештували майно російських та білоруських підприємств
В Україні заарештовано майно російських та білоруських підприємств вартістю понад 360 млн грн.
– Забезпечено накладення арешту на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокуратури.
Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 вагонів з мінеральними добривами. Вони були завезені та використовувалися з порушенням митного законодавства України.
– З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їхньої можливої конфіскації надалі Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість заарештованого майна становить понад 360 млн. грн, – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Джерело: Офіс генпрокурора