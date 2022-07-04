На суму понад 360 млн грн: в Україні заарештували майно російських та білоруських підприємств

Липень, 04 в 17:52

В Україні заарештовано майно російських та білоруських підприємств вартістю понад 360 млн грн.

– Забезпечено накладення арешту на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокуратури.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 вагонів з мінеральними добривами. Вони були завезені та використовувалися з порушенням митного законодавства України.

– З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їхньої можливої ​​конфіскації надалі Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість заарештованого майна становить понад 360 млн. грн, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

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Джерело: Офіс генпрокурора