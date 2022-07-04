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Факти / Україна

Найбільше на Київщині: в Україні виявили понад 1 600 неідентифікованих тіл

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Найбільше на Київщині: в Україні виявили понад 1 600 неідентифікованих тіл

З початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого, яку розв’язала Росія, правоохоронці виявили понад 1 600 неідентифікованих тіл.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в інтерв’ю одному з інформаційних агентств.

– За даними Нацполіції, на території України наразі маємо понад 1 600 неідентифікованих тіл. Але певна кількість територій ще під окупацією, і ми розуміємо, що ця картина неповна, – зазначила вона.

За словами Павліченко, у Київській області наразі виявлено найбільше тіл закатованих мирних громадян.

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– І там дійсно у кожному окремому випадку тіло оглядалося і направлялося на проведення експертиз, встановлювалася причина смерті. Але хочу сказати, що не у кожному випадку може бути проведена експертиза на предмет сексуального насильства, – каже заступниця міністра МВС.

Також вона пояснила, що, наприклад, якщо говорити про ту ж Київщину, то там дуже багато знаходили повністю обгорілих тіл, і в такому стані тіло вже не може піддаватися жодним експертизам. Російські загарбники навмисне спалювали тіла, щоб приховати сліди інших злочинів.

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Нещодавно у Києві почали ідентифікувати тіла 220 захисників Маріуполя.  Серед них є бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Це можна зрозуміти з одягу й шевронів, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника, може знадобитися кілька місяців.

Фото: Катерина Павліченко 

Джерело: Укрінформ
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