Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Необхідно атакувати аеродроми окупантів: Годжес назвав головну протидію ракетним ударам РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Необхідно атакувати аеродроми окупантів: Годжес назвав головну протидію ракетним ударам РФ

Екс-командувач армією США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що для протидії ударам російської авіації із застосуванням крилатих ракет необхідно атакувати аеродроми, які використовуються літаками окупантів.

– Коли ми говоримо про ракети і крилаті ракети, які запускають із території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм, необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки. Або знайти метод порушити логістику доправлень таких ракет до місць запусків, – говорить Годжес.

Раніше в українській розвідці пояснили причину посилення ракетних ударів Росії.

Джерело: Guildhall

Зараз дивляться

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка