Екс-командувач армією США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що для протидії ударам російської авіації із застосуванням крилатих ракет необхідно атакувати аеродроми, які використовуються літаками окупантів.

– Коли ми говоримо про ракети і крилаті ракети, які запускають із території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм, необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки. Або знайти метод порушити логістику доправлень таких ракет до місць запусків, – говорить Годжес.