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Факти / Україна

Окупанти форсували Сіверський Донець та закріплюються біля Білогорівки – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти форсували Сіверський Донець та закріплюються біля Білогорівки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти на Краматорському напрямку за підтримки артилерії штурмували річку Сіверський Донець та намагаються закріпитися біля населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ.

Російський ворог на Донецькому напрямку намагається витіснити наші підрозділи на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

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На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи штурмують населені пункти Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Крім того, окупанти перемістили батальйонну тактичну групу з району Ізюма у напрямку населеного пункту Сніжківка, де розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії.

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На Бахмутському напрямку противник завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

ISW

Також за підтримки артилерії армія РФ веде наступ в районах Василівки, Берестового, Спірного, Клинового та Майорська, проте без успіху.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що є ризик повної окупації Луганської області ворожими військами.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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