Липень, 04 в 11:48

Минулої доби російський ворог випустив по Сумщині щонайменше 230 мін та снарядів різного калібру. На Дніпропетровщині окупанти знову обстріляли Криворізький район.

Про це йдеться у зведення від обласних військових адміністрацій.

Так, у Сумській області через обстріли постраждали п’ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотіньська.

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Вчора ввечері російська армія обстрілювала з мінометів та артилерії територію та приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. Там загорілася їдальня закладу, зруйновано адмінкорпус та гуртожиток.

Щонайменше троє людей постраждали − пацієнти інтернату.

На Дніпропетровщині під обстріл знову потрапив Криворізький район, а саме — Зеленодольська та Широківська громади. Люди не постраждали.

У Харкові сьогодні о 4 ранку росіяни завдали удару по школі, частина будівлі зруйнована. Попередньо, без постраждалих.

За добу по області четверо поранених, у Харківському районі у селі Безруки – троє загиблих.

На Донеччині ворог наростив інтенсивність обстрілів та їхню потужність. За добу обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, цехи АКХЗ); Бахмут (житловий сектор); Краматорськ (готель, житловий сектор); Слов’янськ (житловий сектор, ринок, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражі) та населені пункти: Олексієво-Дружківка, Малинівка (елеватор), Новополтавка.

Наразі відомо про пошкодження 82 об’єктів. За добу в області — дев’ять загиблих, серед них одна дитина; 25 поранених, з них — одна дитина.

На Миколаївщині під обстрілом опинилася Широківська громада, потерпілих немає.

Також протягом дня ворог здійснював обстріли кількох населених пунктів області, зокрема території Куцурубської громади, Первомайської, Воскресенської громад. Є пошкоджені будівлі, за попередніми даними — постраждалих немає.

На Херсонщині через ворожі обстріли спалахнули пожежі на полях із пшеницею, також є загоряння лісів та лісосмуг, поранена худоба.

Складною залишається ситуація у Бериславському, Каховському та частині Херсонського районів. Напружена ситуація і у самому Херсоні.