Продуктові кредити та товарний обмін: у магазинах Херсона діє бартер

Липень, 04 в 16:13

Головне управління розвідки МО України повідомило, що в магазинах окупованого Херсона вводиться “натуральний обмін” товарів.

– Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення “натурального обміну” в місцевих магазинах. Тобто, товари відпускаються в обмін на інші товари, – інформує ГУР.

При цьому, продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну. Є зафіксовані випадки “продуктових кредитів”, коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%.

Також в Херсоні почастішали випадки викрадення екс-керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади.

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– Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації “вмовити” їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби, – йдеться у повідомелнні.

З установ, які вели облік під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого “референдуму”.

Нагадаємо, що раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія готується до так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізьких областях, дата – 11 вересня.

Джерело: ГУР