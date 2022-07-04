Росіяни з гелікоптера випустили дві ракети по школі на Сумщині
Росія зі своєї території вкотре обстріляла прикордонні райони Сумської області.
За інформацією оперативного командування Північ, о 13.07 російські військові випустили з гелікоптера дві ракети по Есманській територіальній громаді.
Внаслідок обстрілу постраждало приміщення місцевої школи.
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Фото: ОК Північ