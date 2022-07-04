Росіяни з гелікоптера випустили дві ракети по школі на Сумщині

Липень, 04 в 16:34

Росія зі своєї території вкотре обстріляла прикордонні райони Сумської області.

За інформацією оперативного командування Північ, о 13.07 російські військові випустили з гелікоптера дві ракети по Есманській територіальній громаді.

Внаслідок обстрілу постраждало приміщення місцевої школи.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ОК Північ