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Факти / Україна

Росіяни з гелікоптера випустили дві ракети по школі на Сумщині

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ракетний удар по школі на Сумщині

Росія зі своєї території вкотре обстріляла прикордонні райони Сумської області.

За інформацією оперативного командування Північ, о 13.07 російські військові випустили з гелікоптера дві ракети по Есманській територіальній громаді.

Внаслідок обстрілу постраждало приміщення місцевої школи.

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Серед українських військових втрат немає, серед цивільного населення, попередньо, також обійшлося без жерт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 131-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ОК Північ

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