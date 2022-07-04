Липень, 04 в 18:51

Збройні сили України 3 липня були змушені відійти із займаних позицій та рубежів у Лисичанську після важких боїв з російськими військами.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни під час наступу на Лисичанськ переважали вдесятеро, зараз окупанти вже закріплюються у місті. Водночас українські захисники вийшли звідти без втрат.

Низка іноземних ЗМІ написали матеріали щодо відходу українських сил із Лисичанська. Так, наприклад, американський телеканал CNN зазначив, що хоча взяття Лисичанська наближає вихід росіян до кордонів Луганської області, але ЛНР ніхто не визнає у світі, окрім РФ та Сирії.

Зараз дивляться

Також журналісти посилаються на аналіз Інституту вивчення війни, де прогнозують зосередження армії РФ на атаках українських позицій у районі Сіверська.

Водночас видання The New York Times написало, що західні аналітики раніше майже не сумнівалися в тому, що РФ зрештою захопить Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Але із втратою цих міст подвоюється тиск на США та їхніх союзників, щоб доставити на фронт потужніше озброєння, яке вони пообіцяли Україні.

За їхніми словами, наступна фаза війни стане для країн Заходу перевіркою не лише на якість військової логістики, але й на солідарність, особливо на тлі власних економічних проблем у західних країнах.

Американське видання The Washington Post стверджує, що російським загарбникам, попри повільне просування в Луганській області, вдалося захопити Лисичанськ завдяки переважаючій артилерійській потужності.

Журналісти наголосили, що окупанти зрівняли із землею міста та селища і залишили таку кількість поранених та вбитих, що напрошується порівняння з масштабами руйнувань часів Першої світової війни в Європі.

У виданні додали, що чиновники адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що “успіхи” Путіна були непропорційними і дорого обійшлися РФ. Так, кількість загиблих російських військовослужбовців різко зросла.

Зазначимо, радник МВС Вадим Денисенко повідомляв, що ЗСУ виконали свої бойові задачі у Лисичанську. Українські сили відійшли в Донецьку область, і ключові бої відбуватимуться на напрямі Слов’янськ і Краматорськ.

Фото: Генштаб ЗСУ