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Факти / Україна

Шестеро загиблих та 19 поранених: мер Слов’янська про вчорашній обстріл

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріл Слов'янська 3 липня

Результати вчорашнього обстрілу Слов’янська російськими окупантами – шість загиблих, зокрема 10-річна дівчинка, та 19 поранених, повідомив вранці 4 липня мер міста Вадим Лях.

– Приношу щирі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних. Бережіть себе. Не забувайте про евакуацію. Сьогодні відправляємо рейс до Рівненської області. Завтра автобуси вирушать до Покровська, на потяг до Львова, – сказав він у відеозверненні.

За його словами, наступний евакуаційний рейс заплановано на середу, 6 липня – група вирушить до Рівненської області з розселенням.

Лях також дав телефони гарячої лінії, за якими можна записатися на евакуацію.

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3 липня росіяни обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню. Серед шістьох загиблих – родина з 11-річною дитиною. Жінка, чоловік та дівчинка вийшли з автівки і навіть не встигли дійти до будинку.

Мішенню для ворога стали житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив.

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Фото: Вадим Лях:

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