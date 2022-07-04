Липень, 04 в 10:19

Результати вчорашнього обстрілу Слов’янська російськими окупантами – шість загиблих, зокрема 10-річна дівчинка, та 19 поранених, повідомив вранці 4 липня мер міста Вадим Лях.

– Приношу щирі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних. Бережіть себе. Не забувайте про евакуацію. Сьогодні відправляємо рейс до Рівненської області. Завтра автобуси вирушать до Покровська, на потяг до Львова, – сказав він у відеозверненні.

За його словами, наступний евакуаційний рейс заплановано на середу, 6 липня – група вирушить до Рівненської області з розселенням.

Лях також дав телефони гарячої лінії, за якими можна записатися на евакуацію.

Зараз дивляться

3 липня росіяни обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню. Серед шістьох загиблих – родина з 11-річною дитиною. Жінка, чоловік та дівчинка вийшли з автівки і навіть не встигли дійти до будинку.

Мішенню для ворога стали житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив.

Фото: Вадим Лях: