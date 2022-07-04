Липень, 04 в 17:46

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS успішно відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Добре, швидко, точно, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

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Також вони поділилися відео застосування американських систем.

Нагадаємо, що 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $820 млн. До нього входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Крім того, 1 червня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, у який входять HIMARS.

22 червня в Україну прибули перші високомобільні ракетні артилерійські системи. Детальніше про те, як працюють HIMARS – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ