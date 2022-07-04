Швидко і точно: ЗСУ показали роботу реактивних систем HIMARS на Запоріжжі
Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS успішно відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
– Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Добре, швидко, точно, – зазначили у Генштабі ЗСУ.
Також вони поділилися відео застосування американських систем.
Нагадаємо, що 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $820 млн. До нього входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Крім того, 1 червня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, у який входять HIMARS.
22 червня в Україну прибули перші високомобільні ракетні артилерійські системи. Детальніше про те, як працюють HIMARS – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Генштаб ЗСУ