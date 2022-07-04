Липень, 04 в 18:47

У Харкові 4 липня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі.

Зазначимо, що вибухи чули під час повітряної тривоги у місті. Влада закликає громадян не ігнорувати її, а перебувати в укриттях.

Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Харкові поки що немає.

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Нагадаємо, що зранку 3 липня російські загарбники ракетами обстріляли місто Харків. Вони влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району, ніхто не постраждав.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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