У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги
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У Харкові 4 липня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі.
Зазначимо, що вибухи чули під час повітряної тривоги у місті. Влада закликає громадян не ігнорувати її, а перебувати в укриттях.
Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Харкові поки що немає.
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Нагадаємо, що зранку 3 липня російські загарбники ракетами обстріляли місто Харків. Вони влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району, ніхто не постраждав.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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