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Факти / Україна

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

У Харкові 4 липня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі.

Зазначимо, що вибухи чули під час повітряної тривоги у місті. Влада закликає громадян не ігнорувати її, а перебувати в укриттях.

Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Харкові поки що немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що зранку 3 липня російські загарбники ракетами обстріляли місто Харків. Вони влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району, ніхто не постраждав.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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