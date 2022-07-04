Липень, 04 в 16:16

У Херсоні 4 липня пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Херсоні поки що немає.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що над селами Киселівка та Садове Херсонської області здіймається дим.

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Зазначимо, що 4 липня російські загарбники обстріляли із РСЗВ село Заградівка Херсонської області. За попередніми даними, внаслідок обстрілу одна людина загинула та одну особу травмовано. Деталі та кількість постраждалих від обстрілу уточнюються.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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