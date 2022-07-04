В українській розвідці пояснили посилення ракетних ударів Росії

Липень, 04 в 13:26

У посиленні ракетних обстрілів українських територій немає якоїсь стратегічної мети керівнцтва РФ – просто змінився керівник “спецоперації” в Україні, пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

– Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут нема. Змінився керівник, як вони кажуть, “спеціальної військової операції” в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками і ракетами, ось він і робить те, що вміє. Тому тут дуже проста відповідь, – наголосив розвідник.

Буданов запевнив, що у Росії чітко розуміють, куди летять їхні ракети, і удари по мирному населенню їх влаштовують, попри неточність.

– Росія на даному етапі існування – це просто монстр з ядерною палицею, який загрожує не тільки Україні, але і всьому цивілізованому світу. І поки це питання не буде глобально вирішено, такі випадки будуть все в нових і нових країнах, – додав глава ГУР.

Минулої доби РФ випустила по Сумщині щонайменше 230 мін та снарядів різного калібру, на Дніпропетровщині окупанти знову обстріляли Криворізький район.

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А вранці 4 липня росіяни вкотре обстріляли Харків, завдаши удару по школі. Попередньо, без постраждалих.