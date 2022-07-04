Від рук російських загарбників в Україні загинуло 345 дітей, понад 600 поранені

Липень, 04 в 8:48

Від початку повномасштабної війни від рук російських окупантів в Україні постраждали понад 989 дітей.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 345 дітей загинуло та понад 644 поранені. Однак ці цифри не остаточні, оскільки їх неможливо встановити в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 345, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

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3 липня внаслідок обстрілу окупантами міста Слов’янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка. Також 3 липня російські війська знову обстріляли місто Бахмут Донецької області. Поранення дістали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Через ворожі бомбардування та обстріли пошкоджено 2 102 заклади освіти, з них 215 зруйновано повністю.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.