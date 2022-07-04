Липень, 04 в 16:37

Російські окупанти не хочуть воювати в Україні, тому збирають необхідні документи, щоб повернутися додому.

Про це свідчить телефонна розмова військового, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. Розповідаючи мамі про те, як підрозділ виходив з оточення, окупант зазначив, що їх “відправили на війну як гарматне м’ясо”

– Ми з оточення вийшли, нас чуть не замочили нах*й. Всю ніч пішки йшли. Андрій підірвався на гранаті, поранений, він вперед пішов, а я позаду. Мене не зачепило, а його зачепило. Більше я нікуди не піду, пішли вони нах*й. Відправили нас тут як м’ясо, – каже окупант.

Зараз дивляться

За словами загарбника, командир посприяє тому, щоб він поїхав додому. Крім цього, окупант планує судитися з керівництвом за те, що його раніше не відпустили з війни.

– Зараз мій начальник поїде і скаже, що такий-то їде додому і все, нах*й. Я просто поїду, командир мій посприяє цьому, ми з ним разом із оточення виходили. Звільнять так звільнять. Це максимум, що вони можуть зробити. Мені взагалі пох*єн на цю армію бл*дь. З їхнім ставленням як до м’яса. Я ще приїду і судиться буду нах*й за те, що мене не відпускали, коли вже документи подали. Не подобається – хай звільняють нах*й, у мене є вагома причина. У мене мама хворіє, ще дитина, її онука бл*ть, – каже окупант.

Раніше стало відомо, що окупанти платять по $20 тис. хабаря, щоб втекти з війни та отримати документи про “демобілізацію” з армії РФ.