Липень, 04 в 23:20

Російські загарбники не змогли вийти на кордон Луганської області. Вони перебувають близько до кордону, але там залишається сіра зона, тому формально область не захопили.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін LIVE. За його словами, взяття Лисичанська та Сєвєродонецька армії РФ обійшлося великими втратами.

– За нашими підрахунками, десь три бригади полягло і два-три танкові батальйони. Це десь тисяч сім, не менше, можливо, більше, – зазначив Арестович.

Він розповів, що після виходу українських військ з Лисичанська лінія фронту проходить від Білогорівки на трасі Бахмут – Лисичанськ до Клинового (південніше схід від Бахмута).

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– Істотно противник просунувся, оскільки наші вийшли, – каже радник керівника ОП.

Водночас відведення військ дозволить стабілізувати лінію фронту, оскільки густота оборони значно збільшилася.

Арестович додав, що на Луганщині залишилася невелика сіра зона, яка ще не контролюється росіянами, але в цілому можна констатувати, що Луганська область тимчасово підконтрольна російським загарбникам.

Нагадаємо, що 3 липня ЗСУ відійшли із займаних позицій та рубежів у Лисичанську. Українські захисники вийшли з міста без втрат.

Фото: Генштаб ЗСУ , Фейгін LIVE