Липень, 04 в 21:57

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон передала президенту України Володимиру Зеленському копію листа короля Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою.

Про це вони повідомили під час пресконференції.

– Я передаю копію листа з Національного архіву Швеції, написаного в 1711 році. Король Карл ХII написав листа стосовно Пилипа Орлика. Він там дає вказівки шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу. Щоб не було утисків від московського царя, – заявила Андерссон.

За її словами, це добре вкладається у сучасний контекст. Прем’єр-міністр наголошує, що російська агресія має закінчитися.

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– Ми маємо завершити цю війну, підтримуючи Україну та санкціями проти Росії. І це має тривати, скільки потрібно. Є простий шлях закінчити цю війну – Росія має зупинитися та піти додому, – сказала вона.

Крім того, Андерссон поділилася враженнями від того, що побачила 4 липня у звільнених від окупантів Бучі та Бородянці на Київщині.

– Я сьогодні бачила не лише руїни, а й мужність українського народу під вашим керівництвом, – каде вона.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон погодили у Києві 4 липня спільну заяву.

У документі наголосили на співпраці у сфері атомної енергетики та енергоефективності, фінансової підтримки для України.

Фото: Офіс президента