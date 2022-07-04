ЗСУ ліквідували понад 36 тис. російських окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 36 200 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 230 військових РФ.
Оновлені втрати російської армії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові знищили п’ять ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, три артилерійські системи та збили чотири безпілотники.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:
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- танки ‒ 1 589 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 3 754 (+10);
- артилерійські системи – 804 (+3);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;
- засоби ППО – 105;
- літаки – 217;
- гелікоптери – 187;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4);
- крилаті ракети – 144;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 629 (+11);
- спеціальна техніка – 65 (+1).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Слов’янському та Донецькому напрямках.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.