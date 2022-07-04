Липень, 04 в 9:43

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 36 200 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 230 військових РФ.

Оновлені втрати російської армії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові знищили п’ять ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, три артилерійські системи та збили чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 1 589 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 3 754 (+10);

артилерійські системи – 804 (+3);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;

засоби ППО – 105;

літаки – 217;

гелікоптери – 187;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4);

крилаті ракети – 144;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 629 (+11);

спеціальна техніка – 65 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.