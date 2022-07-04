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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували понад 36 тис. російських окупантів – Генштаб

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували понад 36 тис. російських окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 36 200 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 230 військових РФ.

Оновлені втрати російської армії назвали у Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові знищили пять ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, три артилерійські системи та збили чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 589 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 754 (+10);
  • артилерійські системи – 804 (+3);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 246;
  • засоби ППО – 105;
  • літаки – 217;
  • гелікоптери – 187;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4);
  • крилаті ракети – 144;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 629 (+11);
  • спеціальна техніка – 65 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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