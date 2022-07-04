ЗСУ просуваються повільно, але впевнено – Гуменюк про ситуацію на півдні країни

Липень, 04 в 15:07

ЗСУ на півдні країни просуваються повільно, але впевнено.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

– На решті території у нас просуваються наші війська спеціальним способом, повільно, але впевнено, так, як ми і говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо, – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог не має успіхів у просуванні на суходолі, тому використовує тактику авіаційних і ракетних ударів.

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– Сьогодні вранці знов було вдарено ракетами по Новоронцовці і ще по декількох громадах на півночі Херсонської області. Інформації про жертв немає, – повідомила вона.

Місцеві мешканці під час польових робіт поблизу Інгульця підірвалися на залишках касетних боєприпасів. Одна людина загинула, іншу – доправлено до лікарні.

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– Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються одразу, а ще довгий час зберігають ту саму небезпеку, на яку люди наражаються, – повідомляє Гуменюк.

Також вона зазначила, що є обстріли по адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини, де проходить лінія фронту, туди прилітають важкі снаряди, які руйнують будинки.

Джерело: Наталя Гуменюк

Фото: dreamstime