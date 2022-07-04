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Факти / Україна

ЗСУ відбили штурм в Білогорівці та відкинули ворога біля Соснівки на Харківщині – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
ЗСУ відбили штурм в Білогорівці та відкинули ворога біля Соснівки на Харківщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України успішно відбили штурм в Білогорівці та відкинули ворога біля Соснівки на Харківщині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 4 липня.

– Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад. Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили, окупанти відійшли, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, на Бахмутському напрямку українські захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

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У Генштабі зазначили, що підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах.

А в акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування Калібр.

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