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Факти / Україна

$5 млн і €100 тис: українські посадовці незаконно вивозили за кордон гроші

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
$5 млн і €100 тис: українські посадовці незаконно вивозили за кордон гроші

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зафіксувало факти переміщення через державний кордон близько $5 млн і €100 тис. Вивозили незаконно отриманні гроші громадські службовці та члени їхніх сімей, які не мали законних джерел отримання зазначених активів.

Це було встановлено в ході моніторингу вивезення закордон публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки.

Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів. Відкрито кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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У відомстві уточнили, що при отриманні інформації щодо вивезення українцями через кордон великих сум грошей розпочинають перевірку. У ході якої встановлюють, чи є власники коштів чиновниками та членами їхніх сімей. Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК починає моніторинг способу життя. Його мета – встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявному у нього та членів сім’ї майну та отриманим ним доходам відповідно до декларації.

У НАЗК також нагадали, що подання декларацій посадовими особами під час війни триває, проте це не є обов’язковим. Кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік визначено три місяці після завершення воєнного стану.

Джерело: НАЗК

Фото: Рixabay

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