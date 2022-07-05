Липень, 05 в 20:57

Дружини бойовиків з “ДНР” закликають своїх чоловіків втекти з війни, щоб залишитись живими.

Відповідне перехоплення розмови між бойовиком з тимчасово окупованої Донецької області та його дружиною опублікувало Головне управління розвідки при Міноборони України.

Дружина розповідає бойовику, що зі слів військового комісара, його мобілізували незаконно. Вона радить йому втекти до Росії, а для цього – дати хабар на кордоні.

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– Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом (щодо прописки) можна спокійно їхати, навіть “ДНР”івський не показувати. Хай їде, тому що там буде ж… (біда, – Ред.), у нас тут, в Донецьку. Треба валити, – каже жінка.

Дружина бойовика вважає, що мобілізованому з “ДНР” буде легко втекти, треба буде лише заплатити хабар.

– 50 тисяч чи 80 переїхати через кордон. Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати. На зйомній квартирі у Тані ремонт робити, – каже жінка

Вона також розповіла чоловіку новини, які він не знає, оскільки знаходиться на війні.

– З якогось села, не знаю з якого, з Урожайного чи звідки, 30 людей відправлятимуть кудись на передову в якесь село, де немає світла, зв’язку. І кожні три дні чи десять днів будуть цих 30 людей міняти. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і “швидкі” викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть, Там кіпіш, бійки, – розповіла вона.

Раніше ГУР перехопило розмову іншого бойовика “ДНР” зі своєю дружиною, під час якої терорист жаліється жінці, що не має жодного бажання воювати та хоче втекти з фронту.

Джерело: ГУР