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Факти / Україна

Гаубиці та дрони-камікадзе: Джонсон анонсував передачу нової зброї для ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Гаубиці та дрони-камікадзе: Джонсон анонсував передачу нової зброї для ЗСУ
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським анонсував передачу нового пакету військової допомоги.

Зокрема, Україна отримає ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе. Допомога надійде у найближчі дні. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Також лідери країн обговорили успіх, досягнутий у рамках самітів G7 та НАТО.

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Джонсон наголосив, що весь світ стоїть за Україною, і він вважає, що українські військові можуть повернути території, нещодавно захоплені окупантами.

Щодо зерна, політики погодилися з важливістю його якнайшвидшого вивезення з України.

За словами Джонсона, Британія продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків і готова допомогти будь-яким можливим способом.

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