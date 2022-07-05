Гаубиці та дрони-камікадзе: Джонсон анонсував передачу нової зброї для ЗСУ
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським анонсував передачу нового пакету військової допомоги.
Зокрема, Україна отримає ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе. Допомога надійде у найближчі дні. Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Також лідери країн обговорили успіх, досягнутий у рамках самітів G7 та НАТО.
Джонсон наголосив, що весь світ стоїть за Україною, і він вважає, що українські військові можуть повернути території, нещодавно захоплені окупантами.
Щодо зерна, політики погодилися з важливістю його якнайшвидшого вивезення з України.
За словами Джонсона, Британія продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків і готова допомогти будь-яким можливим способом.