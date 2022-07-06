Липень, 05 в 23:01

У Львові 5 липня пройшла потужна гроза.

В результаті потужних опадів були затоплені кілька вулиць, а саме Сахарова та Горбачевського.

Крім того, була підтоплена вулиця Підвальна у центрі Львова.

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Наразі містом не курсує частина електротранспорту, в першу чергу – трамваї.

Потужна злива у Львові почалася близько 17:00 та не вщухає дотепер. За вікном львів’яни можуть побачити блискавку, а над містом чутно потужний грім.

Містяни повідомляють, що в деяких районах Львова та в передмісті випав град.

Міськрада Львова вже утворила штаб для ліквідації наслідків зливи.

Через обривання лінії електропостачання знеструмило вулиці Льняна та Хвильового, а також частково позбавлено світла селище Рудне.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що комунальні служби працюють у посиленому режимі.

– У місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. Ведуться аварійні роботи. На кількох вулицях немає електроенергії. Цю проблему вже ліквідують наші аварійні бригади. Прошу мешканців оперативно повідомляти про підтоплення укриттів та інші пошкодження на Гарячу лінію міста 15-80, – написав він.

Окремо мер Садовий прокоментував затоплення вулиці Торф’яної.

– Колектор не впорався із надмірною кількістю води. Напір зірвав 3 бетонні плити, вагою понад 6 тонн. Зараз ділянку огороджує аварійна служба. Також вже почали очищувати навколишню територію від намулу, – написав він.

Крім того, під час негоди у місті оголошували повітряну тривогу, втім, вже о 20.28 сирена змовкла.

Джерела: Львів. Оперативно, Андрій Садовий

Фото: Скріншот з відео / volodarskijo