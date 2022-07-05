Харків та область для РФ принципові: Синєгубов про ймовірність наступу

Липень, 05 в 12:34

Небезпеки наступу армії РФ на Харків наразі немає, проте підготовка до всіх можливих сценаріїв розвитку подій не припиняється, заявив в ефірі телемарафону глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Харків та область для ворога принципові, важливі стратегічно і політично, оскільки з 24 числа ми чинимо опір ворогові, тримаємо наші кордони на лінії зіткнення замкнутими, – наголосив очільник області.

На його думку, росіяни можуть атакувати з півночі, з північно-східного напрямку, тому триває робота над посиленням обороноздатності.

За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої, на Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні підрозділів ЗСУ.

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В районі Ізюма окупанти намагалися наступати в напрямку Долини, проте українські захисники відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити.

Вночі 5 липня російські війська завдали ракетного удару по школі на Салтівці у Харкові. Будівля частково зруйнована, на території від ракети лишилася вирва. На щастя, у школі був один охоронець, постраждалих немає.

Окрім того, протягом ночі ворог із артилерії та РСЗВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Пошкоджено приватні будинки.

Фото: Харківська ОВА