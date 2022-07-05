Карта бойових дій на 05.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 05 в 12:20

5 липня російські військові не полишають спроб встановити контроль над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів та обстрілюють українські населені пункти.

Карта бойових дій в Україні на 05.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Загроза ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі не знижується.

На Сіверському напрямку Генеральний штаб Збройних сил України ознак створення наступального угруповання не виявив.

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Натомість ворог обстріляв із мінометів райони населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області, а також завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог утримує зайняті рубежі та намагається завадити просуванню українських військ.

Російські загарбники обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка, а також завдали авіаційного удару по Харкову.

На Слов’янському напрямку під ворожим артилерійським обстрілом перебували райони Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового.

ЗСУ успішно відбили штурм та відкинули окупантів у напрямку Долини.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються встановити контроль над територією Луганської області у межах адмінкордонів, а також відновити транспортну інфраструктуру в тилових районах.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони Білогорівки, Верхньокам’янського та завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

Штурмом російські військові ідуть у бік Новолуганського на Бахмутському напрямку.

Зі ствольної ворожої артилерії обстріляно райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка.

Ракетно-авіаційний удар Генштаб ЗСУ зафіксував неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.

Частковий успіх має штурм росіян за підтримки артилерії та авіації в напрямку Спірного.

Під вогнем артилерії РФ упродовж 4 липня перебували позиції Сил оборони уздовж лінії зіткнення на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Ударили окупанти з авіації також по Авдіївці.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони України.

Окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони 14 населених пунктів та вдарили парою вертольотів Ка-52 поблизу Зарічного та Ольгиного.

Втрати РФ на 5 липня 2022

особового складу ‒ близько 36 350 (+150),

танків ‒ 1 594 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 3 772 (+18),

артилерійських систем – 806 (+2),

реактивних систем залпового вогню ‒ 247 (+1),

засобів протиповітряної оборони -‒ 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 660 (+2),

крилатих ракет ‒ 144,

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 634 (+5),

спеціальної техніки – 65.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.